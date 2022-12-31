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السعودية تخطط مع "هيونداي" لبناء مصنع تجميع السيارات الكهربائية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وقعت وزارة الصناعة السعودية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لبناء مصنع للتجميع الكامل للسيارات الكهربائية في المملكة.

وقالت الوزارة الصناعة في بيان، أن مذكرة التفاهم تنص على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل (بنظام CKD) للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية.
وأضافت أن شركة هيونداي أبدت اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة.
يذكر أن السعودية تستهدف توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية أن يعود توطين القطاع بفوائد اقتصادية كبيرة على المملكة، حيث تشير التوقعات إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة.
وتهتم المملكة بتطوير هذا القطاع، حيث من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة في البلاد بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل.

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موقع سبوتنيك الروسي

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