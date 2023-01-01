اعتقال 16 شخصا بتهمة الاعتداء على فتاة في كردستان العراق

أعلنت الشرطة في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق، اليوم السبت، اعتقال 16 شابا، على خلفية مقطع مصور متداول على نطاق واسع يظهر فتاة مراهقة تتعرض لهجوم خلال مسيرة بالدراجات النارية.

ووقع الحادث في ضواحي مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن كردستان، حيث أظهر مقطع نشر على الإنترنت عشرات الشباب والمراهقين يتتبعون الفتاة قبل أن يعتدي بعضهم عليهم بركلها في سيارة، بحسب “فرانس برس”.

بعد انفجاري دهوك والسليمانية… كردستان العراق يحظر استخدام منظومات الغاز

وقال سركوت عمر المتحدث باسم شرطة مدينة السليمانية خلال مؤتمر صحفي: “خلال الفترة بين مساء أمس واليوم، اعتقلنا 16 مشتبها به متورطين… في الاعتداء على الفتاة”.

وأضاف أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن 3 من المشتبه بهم المعتقلين كان قد صوروا الحادث ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي يعمل فيه إقليم كردستان على إبراز صورة أكثر تقدما وتسامحا عن مناطق العراق الأخرى، لا يزال العنف القائم على الجنس سائدا.