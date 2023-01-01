تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة

أعلنت السلطات التونسية أنها ستواجه الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، بحسب وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.

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وقال المسؤول التونسي إن: “مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات”.

وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة في ولاية نابل تمكنت في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر/ كانون أول إثر نصب كمين من اعتقال شخص صادر بشأنه 24 أمر تفتيش على خلفية قضايا إجرامية مختلفة.