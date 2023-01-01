صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه في وقت متأخر من اليوم السبت، وفقا للسلطات المحلية.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية زابوروجيه، أناتولي كورتيف، على حسابه في تلغرام، مساء السبت: “اذهبوا إلى الملاجئ الأقرب إليكم في أسرع وقت ممكن وابقوا هناك”.

وفقا لبيانات التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من زابوروجيه في الساعة (19:37 بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت.

بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها وهو ما لن نسمح به