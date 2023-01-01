قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"

قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة مدينة دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا، بقذائف يستخدمها حلف “الناتو”.

دونيتسك – سبوتنيك. وأضافت البيان: “في الساعة 00.43 أطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155 ملم على حي كييفسكي في دونيتسك”.

وتابع: “وفي الساعة 00.30 تم استهداف غورلوفكا بخمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 00.42 تم إطلاق ثلاث قذائف على مدينة دونيتسك “.

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ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.