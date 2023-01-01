انفجارات وسط دونيتسك… وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز “هيمارس” على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي في المدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي”.

كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فلاديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.

ويوم السبت، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة مدينة دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا، بقذائف يستخدمها حلف “الناتو” من عيار “155 م”.

يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار ليل السبت/الأحد، في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية، كما سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وفقا للسلطات الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف

وقال عمدة كييف على حسابه في موقع “تلغرام”، إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية، وفُعّلت أنظمة الدفاع الجوي.

وطلبت السلطات الأوكرانية من سكان العاصمة كييف الاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.