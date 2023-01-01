مقتل 6 أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى في مدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني.

وقالت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة “سبوتنيك”، إن “حصيلة القتلى ستة أشخاص على الأقل، ونحن الآن نزيل الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع”.

وأوضحت كوفاليفا، أن هناك مرضى وعاملين في المستشفى من بين القتلى.

يوم السبت، قال عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياغين، إن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا عندما قصفت القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ هيمارس.

على الجانب الآخر، أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة انفجارات وسط دونيتسك… وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز “MLRS” على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي في المدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي”.