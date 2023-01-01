إصابة 3 أشخاص في القصف الأوكراني على دونيتسك

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، اليوم الأحد، خلال القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك.

وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، على تلغرام، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية.

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز “هيمارس” على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي في المدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة انفجارات وسط دونيتسك… وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة

كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فلاديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.

على الجانب الآخر، لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى في مدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني.