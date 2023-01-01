باشينيان: أرمينيا بحاجة إلى جيش حديث للسلام وليس للحرب

يريفان- سبوتنيك. وقال باشينيان في كلمته للمواطنين بمناسبة العام الجديد: “الإصلاحات العميقة والشاملة التي تم إطلاقها في الجيش لها أهمية رئيسية وبدء تشكيل جيش من جنود وضباط متعلمين ووطنيين ومهنيين سيلبي المتطلبات والشروط الحديثة”.

وأشار إلى أنه “يجب مضاعفة أجور العسكريين، وخلق نظام ضمانات اجتماعية للعسكريين وأفراد أسرهم، وشراء أسلحة ومعدات جديدة”.

وأضاف: “نحتاج إلى جيش ليس للحرب، بل من أجل السلام، لحماية سيادتنا ووحدة أراضينا. نحن لا نطمع بأرض أجنبية ونتوقع ألا يطمع الآخرون بأرضنا، ووفقا لهذه الصيغة، نحن مستعدون للسلام”.