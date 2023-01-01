قيس سعيد: تونس تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات

عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن أمله في تجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تتسع للجميع.

جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، يوم السبت، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023.

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وقال الرئيس التونسي: “نتمنى أن تكون سنة 2023 مباركة على التونسيين”، بحسب موقع “موازييك إف إم”.

وأضاف: “نريد أن نعبر معا من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل آمنين سالمين بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع”.

واعتبر الرئيس التونسي أن العمل هو الطريق إلى النجاح والانتصار، مضيفًا: “علينا أن نعمل لخلق الثروات، وأهم ثرواتنا هي الثورة البشرية التي لا تقاس بثمن”.

وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما فرض سعيد إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وعين حكومة أخرى جديدة.