مدفأة تودي بحياة أسرة جزائرية في آخر أيام 2022

تدخلت وحدات #الحماية_المدنية #لولاية_خنشلة في حدود الساعة 12 و 00 دقيقة من أجل تحويل جثث 04 أشخاص (01 رجل، 02 إمرأتين و 01 طفل) متوفيين متسممين على إثر إستنشاقهم غاز #احادي_اكسيد_الكربون، المتسرب من #مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، #ببلدية_شاشار. pic.twitter.com/Q8WVAZbu7Y

— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 31, 2022