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مدفأة تودي بحياة أسرة جزائرية في آخر أيام 2022

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقي 4 أشخاص مصرعهم اختناقا بالغاز في منزلهم العائلي في مدينة ششار في ولاية خنشلة الجزائرية.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع “تويتر”، يوم السبت، إن وحداتها في ولاية خنشلة تدخلت لنقل جثث أربعة أشخاص متوفين.
وأوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق جراء استنشاق الغاز المتسرب من مدفئة المنزل.
وأضاف المنشور أن “المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون”.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحايا الأربع وهم رجل وامرأتان وطفل، من عائلة واحدة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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