مدفأة تودي بحياة أسرة جزائرية في آخر أيام 2022

لقي 4 أشخاص مصرعهم اختناقا بالغاز في منزلهم العائلي في مدينة ششار في ولاية خنشلة الجزائرية.
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع “تويتر”، يوم السبت، إن وحداتها في ولاية خنشلة تدخلت لنقل جثث أربعة أشخاص متوفين.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية #لولاية_خنشلة في حدود الساعة 12 و 00 دقيقة من أجل تحويل جثث 04 أشخاص (01 رجل، 02 إمرأتين و 01 طفل) متوفيين متسممين على إثر إستنشاقهم غاز #احادي_اكسيد_الكربون، المتسرب من #مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، #ببلدية_شاشار. pic.twitter.com/Q8WVAZbu7Y
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 31, 2022
وأوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق جراء استنشاق الغاز المتسرب من مدفئة المنزل.
وأضاف المنشور أن “المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون”.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحايا الأربع وهم رجل وامرأتان وطفل، من عائلة واحدة.
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