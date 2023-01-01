الهند وباكستان تتبادلان قوائم بالمنشآت والمرافق النووية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأحد، تبادل الهند وباكستان قوائم بالمنشآت النووية والأسرى.

نيودلهي – سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فإن البلدين وقّعا في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1988، اتفاقا بمنع الهجمات على مرافقهما ومنشآتهما النووية.

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ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في عام 1991، ونص على أن تبلغ الهند وباكستان بعضهما بعضا بشأن الأجهزة والمنشآت النووية في مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وقالت الوزارة الهندية في بيان: “تبادلت الهند وباكستان اليوم عبر قنوات دبلوماسية متزامنة في نيودلهي وإسلام أباد قائمة بالمنشآت والمرافق النووية، المشمولة بموجب اتفاق حظر الهجوم على المنشآت والمرافق النووية بين الهند وباكستان”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا هو التبادل الثاني والثلاثين لهذه القوائم بين الدول.

كما تبادلت نيودلهي وإسلام أباد قوائم الأسرى المدنيين والصيادين المحتجزين.