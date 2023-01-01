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إصابة 3 ضباط شرطة إثر هجوم بساطور قرب تايمز سكوير في نيويورك… فيديو

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أصيب ثلاثة من ضباط شرطة نيويورك في هجوم بسلاح أبيض “ساطور” بالقرب من تايمز سكوير، وذلك ليلة الاحتفالات بالعام الجديد.

وحسب موقع “abc news”، قالت السلطات إنه “خلال الاحتفال بحلول العام الجديد، مساء السبت، في نيويورك، هاجم مراهق كان يحمل سلاحا أبيض 3 من عناصر الشرطة”.
ووفقا للسلطات، وقع الحادث بعد الساعة 10 مساء بقليل، خارج المنطقة الآمنة التي أقيمت لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت أن “مراهقا يبلغ من العمر 19 عاما اقترب من ضابط وحاول ضربه على رأسه بساطور، ثم قام بمهاجمة ضابطين آخرين وأصابهما في الرأس”.

وأشارت إلى أن أحد الضباط تمكن من إطلاق النار على الشاب وأصابه في كتفه، ليتم اعتقاله.
وتم نقل الضباط المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة.
بدورها، قامت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق “للتأكد من طبيعة الهجوم”. ووفقا للتحقيقات الأولية، يرجح أن المهاجم كان يتصرف بمفرده.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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