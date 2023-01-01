إصابة 3 ضباط شرطة إثر هجوم بساطور قرب تايمز سكوير في نيويورك… فيديو

أصيب ثلاثة من ضباط شرطة نيويورك في هجوم بسلاح أبيض “ساطور” بالقرب من تايمز سكوير، وذلك ليلة الاحتفالات بالعام الجديد.

وحسب موقع “abc news”، قالت السلطات إنه “خلال الاحتفال بحلول العام الجديد، مساء السبت، في نيويورك، هاجم مراهق كان يحمل سلاحا أبيض 3 من عناصر الشرطة”.

1/ #USA #NewYear2023 #NewYork In the center of New York, an unknown person attacked two police officers with a machete. Two officers were wounded near Times Square, the 19-year-old offender (pictured) was shot in the shoulder during his arrest. pic.twitter.com/VJLSl4DO8I — David Kime (@CyberRealms1) January 1, 2023

ووفقا للسلطات، وقع الحادث بعد الساعة 10 مساء بقليل، خارج المنطقة الآمنة التي أقيمت لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت أن “مراهقا يبلغ من العمر 19 عاما اقترب من ضابط وحاول ضربه على رأسه بساطور، ثم قام بمهاجمة ضابطين آخرين وأصابهما في الرأس”.

وأشارت إلى أن أحد الضباط تمكن من إطلاق النار على الشاب وأصابه في كتفه، ليتم اعتقاله.

وتم نقل الضباط المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة.