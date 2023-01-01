700 حريق في بولندا ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة في إشعال 700 حريق، في انحاء متفرقة من بولندا، إضافة لمقتل شخصين.

وارسو- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية كارول كيرزكوفسكي، اليوم الأحد، فقد لقي شخصان مصرعهما، ووقع نحو 700 حريق في بولندا بسبب الألعاب النارية بمناسبة رأس السنة الجديدة.

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وقال كيرزكوفسكي للصحفيين: “في ليلة رأس السنة الجديدة ، تم تسجيل حوالي 700 حريق بسبب الألعاب النارية، وفي أغلب الأحيان، كانت هناك حرائق في صناديق القمامة، والسيارات”، لافتا إلى أن 12 مركبة تضررت بسبب تلك الحرائق.

وأشار المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية إلى وفاة شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح نتيجة الحرائق.

وأوضح أنه تم استدعاء رجال الإطفاء أكثر من 1200 مرة عشية رأس السنة الجديدة، حيث تبين أن 149 من تلك الاستدعاءات كانت غير صحيحة.