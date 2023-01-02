الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات عسكرية دولية خلال العام الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن الجيش الروسي سيشارك في 9 مناورات عسكرية دولية خلال عام 2023.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان لها: “كجزء من التعاون العسكري الدولي، يُخطط لإجراء مناورات عسكرية بمشاركة وحدات من القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووحدات من الجيوش الوطنية لدول أخرى، خلال عام 2023”.

وأضافت الوزارة “خارج روسيا، سيُجرى التمرين المشترك “الأخوة الراسخة-2023″ بين وحدات حفظ السلام لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضي أرمينيا”.

وبجانب ذلك، من المقرر إجراء 8 تدريبات ثنائية مع جيوش دول أخرى في ميادين التدريب التابعة لمختلف المناطق العسكرية الروسية.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية تشمل التدريبات الثنائية التمرين الروسي الهندي “إندرا-2023″، وتمرين القيادة والأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون “مهمة السلام-2023″، وتمرين عسكري مشترك بين روسيا ولاوس، والتمرين العسكري الروسي الباكستاني المشترك “الصداقة-2023”.

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وتشمل المناورات المخططة لعام 2023 أيضًا تمرينًا عسكريًا مشتركًا بين روسيا والجزائر، والتمرين المشترك “الحدود-2023” مع وحدات الانتشار السريع من دول منطقة الأمن الجماعي بآسيا الوسطى، والتمرين العسكري الروسي المنغولي المشترك “سيلينغا-2023″، وتمرينًا عسكريًا مشتركًا بين روسيا وفيتنام.