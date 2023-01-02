إصابة 180 شخصا في إيطاليا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن 180 شخصا أصيبوا، 48 منهم لا يزالون في المستشفى، وذلك خلال احتفالات ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية.

سبوتنيك. وبلغت حصيلة مصابي الألعاب النارية في العام الماضي 124 مصابا، كما ارتفع عدد المصابين من القُصّر جراء الألعاب النارية من 20 العام الماضي إلى 50.

يشار إلى أن عددا من الحوادث الخطيرة وقعت في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث عادة ما تكون الاحتفالات أكبر حجما، من بين ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في بلدة تارانو فقد يده عندما انفجرت مفرقعة نارية.

وفي مدينة ليتشي، نُقل رجل يبلغ من العمر 80 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد انفجار مفرقعة نارية بالقرب من رأسه مما تسبب في حدوث نزيف، فوي نابولي، المدينة المعروفة بعروض الألعاب النارية الملونة، أصيب 16 شخصا، من بينهم طفلان بجروح في العين.