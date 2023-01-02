الشرطة الهولندية تعتقل عشرات الأشخاص في ليلة رأس السنة

اعتقلت الشرطة الهولندية عشرات الأشخاص في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تم اعتقال 35 شخصًا في مدينة روتردام وحدها للاشتباه في تورطهم في جرائم مختلفة.

سبوتنيك. كما اعتقلت الشرطة العشرات في أمستردام لاتهامهم بعدة جرائم من بينها تفجير ألعاب نارية كثيفة وإلقاءها على ضباط الشرطة والمارة.

ونقلت صحيفة “إن إل تايمز” عن متحدث باسم الشرطة في أمستردام قوله إنه لم يصب أي من الضباط معربا عن استنكاره لرشق ضباط الشرطة بالألعاب النارية.

وأضاف المتحدث أن شخصا واحدا على الأقل اضطر إلى تلقي العلاج في المستشفى بعد حادث طعن في أمستردام، أصيب فيه ثلاثة أشخاص.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن 180 شخصا أصيبوا، 48 منهم لا يزالون في المستشفى، وذلك خلال احتفالات ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية.

وبلغت حصيلة مصابي الألعاب النارية في العام الماضي 124 مصابا، كما ارتفع عدد المصابين من القُصّر جراء الألعاب النارية من 20 العام الماضي إلى 50.