32 سيدة سعودية يبدأن مهمة قيادة قطار الحرمين.. فيديو

أعلنت الخطوط الحديدة السعودية (سار)، اليوم الأحد، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وقالت في حسابها على تويتر “32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكنّ بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع “.

من جانبه، قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي إن بلاده سجلت اليوم “خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل.

وأضاف “نسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.

نسجّل اليوم خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاعنا الرائد، ونسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد #قائدات_قطار_الحرمين_السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. https://t.co/ojx4t55QQ7 — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) January 1, 2023

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديدية كهربائي في السعودية، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، ويعد أسرع قطار في الشرق الأوسط.

بدوره، قال بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدة السعودية في تغريدة على تويتر: “تأهيل أول دفعة من قائدات قطار الحرمين السريع هو مصدر فخر واعتزاز لنا في سار، وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030”.