انتشال 18 جثة مجهولة الهوية في مدينة سرت الليبية… ما علاقتها بتنظيم "داعش"

أعلنت الهيئة العامة للحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، تم العثور عليها في مقبرة جماعية في مدينة سرت وسط البلاد.

وتم العثور على الجثث في منقطة السبعة، حيث تم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء في المدينة.

وبعد أن تم أخذ عينات من عظام الجثث، تم دفنها، حسب وكالة “شينخوا” الصينية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الهيئة الحكومية عن انتشال 42 جثة مجهولة الهوية، من مقبرة جماعية داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت، وهو نفس الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل في مدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كلم شرقي طرابلس.

وخضعت مدينة سرت منذ 7 سنوات لسيطرة تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا)، حيث شهدت المنطقة عمليات إعدام واعتقالات كبرى لمدنيين وعسكريين من أبناء المدينة.