إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع انفجارات في العاصمة كييف ومدينة دنيبروبيتروفسك.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف، ومناطق فينيتسا وجيتومير وتشرنيغيف.

كما شملت التحذيرات كل من “سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف

في وقت سابق اليوم، حذر عمدة كييف من هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة والجزء الشرقي من أوكرانيا.

كانت وزراة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.

كما أعلنت الدفاع الروسية أنه “تم تدمير 15 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زابوروجيه وخيرسون وبيلغورود وميكولايف”، مشيرةً إلى إسقاط مروحية من طراز “مي-8” في جمهورية دونيتسك واعتراض 7 صواريخ “هيمارس” في جمهورية لوغانسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعلن تدمير خط إنتاج طائرات أوكرانية مسيرة مكرس لمهاجمة البلاد

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.