سوريا.. خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي

نقل مراسل “سبوتنيك” في سوريا، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله إن عسكريين اثنين قتلا جراء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وأضاف المصدر: “حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين”.

وتابع المصدر أن “جنديين آخرين أصيبا بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكشفت مصادر سورية لـ “سبوتنيك”، عن أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم، وأسفر عن تضرر بعض مرافقه.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي استهدف بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار، كما تضرر عدد من الأجهزة والملحقات اللوجستية في المطار.

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وأكدت المصادر أن الفرق الفنية بدأت على الفور بحصر الأضرار تمهيدا للبدء بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإعادة المطار إلى الخدمة.