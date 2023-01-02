إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

اشتباكات عنيفة شهدتها قرية “كفردان”، في قضاء جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للقرية.

حاول المقاومون الفلسطينيون منع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول القرية ومحاصرة منزلي منفذي عملية كمين الجلمة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، “حاصرت قوات جيش الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد في بلدة كفردان وطلب من العائلتين الإخلاء تمهيدًا لهدم منزليهما”.

مصادر صحفية: “تواصل وصول الإصــ ــابات إلى مشفى ابن سينا بمدينة جنين، خلال اقتحام قوات الاحتـ ــلال قرية كفردان”. pic.twitter.com/19GO3lByvi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 1, 2023

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن عدة إصابات وقعت في صفوف الشباب الفلسطيني في قرية كفردان وصلت إلى مشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام فلسطينية نقل عدة مصابين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن “خمسة مصابين من بلدة كفردان، وصلوا للمستشفى، بينهم مصابان بحالة خطيرة، الأول في الشريان الرئيسي للفخد الأيمن، والمصاب الثاني تعرض لرصاصة متفجرة في الصدر”.

#عاجل | مصادر صحفية:”قوات الاحتـ ــلال تباشر بهدم منزلي عائلة الشهـ ــيدين أحمد وعبدالرحمن عابد في بلدة كفرذان قضاء #جنين“. pic.twitter.com/iffTr004xU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 1, 2023