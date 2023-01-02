للمرة الثانية خلال شهر.. زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.4 ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى عمق 27.8 كيلومترا، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

مجتمع مشاهد من الفضاء لعمل أحدث أقمار “ناسا” الفضائية

وقع الزلزال في تمام الساعة 18:35 بتوقيت غرينتش (21:35 بتوقيت موسكو).