طائرة بدون طيار أوكرانية تلحق أضرارا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية

نفذت طائرة أوكرانية بدون طيار هجوما على منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك الروسية، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة، حسبما قال الحاكم ألكسندر بوغوماز.

وقال بوغوماز، صباح اليوم الاثنين، على حسابه في “تلغرام”: “هذا الصباح، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار منطقة كليموفسكي. لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة للهجوم تضررت محطة إمداد الطاقة، ولا توجد كهرباء في القرية”.

في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول المنصرم، هاجمت طائرة بدون طيار خطوط الكهرباء في منطقة بريانسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ودمرت جزئيًا مبنى إداريا وسيارة.

في يوليو/ تموز 2022، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار نقطة تفتيش حدودية روسية في منطقة بريانسك، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي سُمع فيه دوي عدة انفجارات ليلا في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بعد منتصف الليل بقليل، أن انفجارات سمعت في كييف ودنيبروبتروفسك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

في غضون ذلك، أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف، ومناطق فينيتسا وجيتومير وتشرنيغيف.