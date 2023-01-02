إعلام: بايدن لم يتخذ بعد قرار الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في 2024

لم يتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القرار حول إعادة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة “بوليتيكو” مع الإشارة إلى مصادرها الخاصة، يواصل بايدن مناقشة هذا الأمر مع العائلة، والأصدقاء، ومجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين خلال إجازته في جزيرة سانتا كروز (جزر فيرجن).

ويشار إلى أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن تدعم مشاركة زوجها في السباق الرئاسي المقبل، لكن عدداً من الديمقراطيين قلقون بشأن تقدم بايدن في السن.

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