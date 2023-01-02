تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى 40%

انخفض معدل شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بنسبة 1.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع ليصل إلى 40.0 في المئة.

وأظهر استطلاع أسبوعي أجرته مؤسسة “ريل ميتر”، أن التقييم السلبي لإدارة يون لشؤون الدولة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 57.2 في المئة.

ووصلت نسبة التأييد لحزب سلطة الشعب المحافظ الحاكم إلى 39.2 في المئة الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.

وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي 2.6 نقطة مئوية لتصل إلى 45.5 في المئة.

وحصل حزب العدالة التقدمي الصغير على 3.8 في المئة من نقاط التأييد الأسبوع الماضي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.

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