مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

قال مسؤول طبي وشهود عيان، إن فلسطينيين اثنين قتلا، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات في قرية كفردان غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية.

وصرح سامر عطية، مدير مستشفى ابن سينا في المدينة، للصحفيين أن جنودا من الجيش الإسرائيلي قتلوا شابين فلسطينيين خلال اقتحام القرية.

وقال إن القتيلين هما فؤاد عابد (21 عاما) ومحمد حوشية (17 عاما) وقد توفيا متأثرين بجروحهما، مضيفا أن ستة آخرين أصيبوا بجراح، أحدهم ما زال بحالة خطرة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي حتى الآن على الحادث.

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

بدوره، قال رئيس مجلس قروي كفردان، أحمد مرعي، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدة وحاصرت منزلي الشابين أحمد عابد وعبد الرحمن عابد المتهمين من قبل إسرائيل بقتل ضابط إسرائيلي قبل نحو ثلاثة أشهر قرب الجلمة شمال جنين.

وأضاف مرعي، أن القوات الإسرائيلية دمرت المنزلين، موضحا أن الجنود حاصروا عدة منازل تمهيدا لهدمها فيما تمركز آخرون فوق أسطح الأبنية العالية، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين والجيش الإسرائيلي خلال تدمير منزلين، بحسب مصادر محلية وأمنية فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار سُمع في القرية إضافة إلى تفجير عدة عبوات محلية.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في بيان مشترك، إن عناصرهما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي بالرصاص والعبوات المتفجرة.