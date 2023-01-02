مساعد وزير الخارجية الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تقلقنا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنياتي، اليوم الاثنين، أن التهديدات الإسرائيلية لا تقلق طهران.

وقال عنياتي في مقابلة مع “قناة الجزيرة”، إن”تهديدات إسرائيل لا تقلقنا ونحن مستعدون للرد على أي اعتداء”.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني حول عقد مؤتمر “بغداد 2” في الأردن: “طهران لمست نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد 2 من أجل الاتفاق على دعم العراق”.

وبشأن لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية على هامش مؤتمر “بغداد 2″، قال عنياتي: “هذا اللقاء كان لقاء وديا. الحوار مع السعودية في مراحله الأولى ونريد علاقات طيبة مع دول الجوار”.

غانتس: من دون دعم لإسرائيل من الدول الصديقة لن يكون بمقدورنا أن نشن هجوما على إيران

كما صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني بأنه تم إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع السعودية، قائلا: “الأبواب مفتوحة لإحياء العلاقات، ونشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا”، مؤكدا: “وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية”.