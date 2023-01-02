عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية بعد القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، وذلك بعد استهدافه من قبل إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة”.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتقديم الخدمة للمسافرين كالمعتاد.

هذا ونقل مراسل “سبوتنيك” في سوريا، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله إن عسكريين اثنين قتلا جراء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وأضاف المصدر: “حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين”.

قتلى وجرحى جراء القصف

وتابع المصدر أن “جنديين آخرين أصيبا بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكشفت مصادر سورية لـ “سبوتنيك”، عن أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم، وأسفر عن تضرر بعض مرافقه.

سوريا.. خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي