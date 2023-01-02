سفير قطر لدى روسيا يثمن التعاون الروسي القطري في مجال استضافة كأس العالم

أثنى سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، على التعاون الروسي القطري في مجال تنظيم كأس العالم بكرة القدم والاستفادة من التجربة الروسية في استضافة البطولة، كما أثنى على التغطية الموضوعية لوسائل الإعلام الروسية لهذا الحدث العالمي.

وقال السفير في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “رغم التحديات الكبيرة تمكنت دولة قطر من أن تنجح، وأثبتت للعالم كله أن الدول العربية والإسلامية قادرة على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم، بالنسبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي استضفناها في دولة قطر، فهي حقيقة كانت استثنائية في جميع مراحلها وكل جوانبها. قبل كل شيء أشير إلى أنها أول مرة تستضيف فيها دولة عربية، إسلامية، وشرق أوسطية حدثاً رياضياً عالمياً بهذا المستوى”.

واعتبر آل ثاني، أن هذه البطولة

“استثنائية لجهة الجهود الجبارة والعمل الكبير الذي قمنا به في دولة قطر. وخلال سنوات قليلة عملياً، وبتوجيهات واهتمام من حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، قمنا بعمليات بناء ضخمة للبنى التحتية الضرورية لاستضافة هذا الحدث العالمي، بما في ذلك، شيدنا ملاعب جديدة، وجميع البنى الضرورية لاستضافة البطولة وتوفير أفضل الظروف للمشجعين والضيوف خلال البطولة”. الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية

ونوه السفير إلى أنه “لا يمكننا تجاهل مستوى التنظيم العالي لاستقبال المشجعين والضيوف. أكثر من 3.5 مليون مشجع وضيف جاؤوا من مختلف بقاع العالم لمشاهدة المباريات. والحمد لله عبر الجميع عن تقديرهم العالي لمستوى التنظيم، وتحدث مشجعون من مختلف الدول عن مشاهدات مميزة رائعة خلال تواجدهم في دولة قطر”.

واعتبر السفير أنه “قبل كل شيء، أثبتنا للعالم أننا قادرون على تنظيم واستضافة فعاليات عالمية كبرى. وأن أي دولة قادرة على القيام بمثل هذا العمل إن توفرت لها الظروف، وأن استضافة هذه الفعاليات لم يعد حكراً على دول معينة”.

وأضاف آل ثاني: “البطولة سمحت لملايين المواطنين من مختلف دول العالم بأن يتعرفوا بأنفسهم على واقع الحياة في بلدنا، وبالتالي بأن تتشكل لديهم رؤية واقعية، ليست كتلك التي يروجها بعض الإعلام، عن نمط الحياة في المجتمعات والدول العربية والإسلامية”.

مشيرا إلى أن “البطولة كانت بمثابة فرصة للتعرف على حضارتنا وعلى الثقافة والتقاليد العربية والقطرية. وهذا ساهم بكسر تلك الصورة السلبية التي تقدمها للأسف بعض وسائل الإعلام عن الدول العربية، رأى الملايين مستوى التقدم الذي وصلنا إليه، ودرب التطور المستمر الذي نسير عليه، وتعرفوا على أخلاقنا السامية وعاداتنا”.

بطولة كأس العالم 2022 قطر تتحدث عن “الدبلوماسية الرياضية” في قاعات الأمم المتحدة خلال المونديال

وبحسب السفير، “لا شك بأن استضافة دولة قطر البطولة ستساهم في تنشيط السياحة. إذ تعرف الملايين على الفرص والإمكانيات السياحية في دولة قطر. كثيرون من المشجعين وضيوف البطولة أعربوا عن رغبتهم بالعودة للسياحة في بلدنا”.

ومن جهة أخرى، أثنى سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، على التعاون الروسي القطري في مجال تنظيم كأس العالم بكرة القدم والاستفادة من التجربة الروسية في استضافة البطولة، قائلا: “بدأ التعاون بين دولة قطر وروسيا الاتحادية في هذا المجال منذ أن استضافت روسيا بطولة كأس العالم عام 2018. إذ نجحت روسيا في تنظيم بطولة جميلة ومميزة مقارنة بالبطولات السابقة. وقررنا الاستفادة من تلك التجربة في أكثر من مجال، منها مثلا بطاقات المشجعين، وتنظيم مناطق المشجعين ومجالات أخرى. وأنتهز الفرصة لأعرب مجدداً عن الشكر والتقدير للأصدقاء الروس على التعاون في هذا المجال”.