رئيس حكومة الوحدة الليبية: العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أن العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات وبناء المؤسسات في البلاد.

بنغازي – سبوتنيك. وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات ولا بد من الاستمرار في بناء المؤسسات”.

“رئيسي مجلس النواب والدولة في ليبيا ينشغلان بالبحث عن طرق جديدة لتقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف الكواليس”. عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

هذا وكشف المجلس الرئاسي الليبي، أمس الأحد، أن “الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري”، مؤكدا أنه “يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء”.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تصريحات مع التلفزيون العربي، إن “سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات”، مشيرة إلى أن “المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي”.

ورأت وهيبة، أن “الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وستشهد مدينة غدامس في 11 يناير/ كانون الثاني لقاء عاما لإطلاق المبادرة بشكل رسمي”، مؤكدة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

وكشفت أن “البعثة الأممية للدعم في ليبيا رحبت بالمبادرة”، وحثت الأطراف المعنية على الانخراط فيها والانضمام إليها لتحريك العملية السياسية في البلاد.

وقالت إن “المجلس الرئاسي هو من يتولى ملف المصالحة، وقد ضمنها برؤية إستراتيجية”، مشددة على أن المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع.

وأكدت وهيبة أن “دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا”.

وكانت وهيبة قالت، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.

المجلس الرئاسي الليبي يعلن التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة ويؤكد حضور سيف الإسلام القذافي

وقالت وهيبة إن “المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة”.