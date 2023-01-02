وزارة النفط العراقية تحقق إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار في ديسمبر

حققت وزارة النفط العراقية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه “بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103مليونا و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات مالية بلغت 7.606 مليار دولار”.

🔻وزارة النفط:

▪️إيرادات شهر كانون الأول الماضي بلغت 7 مليارات و606 ملايين دولار

▪️مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (103) ملايين (281) ألفاً و( 459) برميلاً

▪️معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,644) دولاراً pic.twitter.com/Y1pzzxql1l — وزارة النفط العراقية (@iqministryofoil) January 2, 2023

وتابع مشيرا إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و(735) ألفا و(151) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليون و(223) ألفا و( 338 ) برميلا”، موضحا أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,644) دولارا”.

يشار إلى أن إيرادات وزارة النفط العراقية تجاوزت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 8 مليارات دولار، وأوضحت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولار.