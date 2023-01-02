مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": لن نفرط في أي قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية

صرح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، بأن الحكومة لن تفرط في أي قطة آثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزيري لوكالة “سبوتنيك”، على هامش استرداد مصر 17 قطعة أثرية بينهم التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، حيث أوضح خلالها أنه خلال السنوات القليلة الماضية نجحت مصر في استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية.

مجتمع مصر تسترد تابوتا أثريا من الولايات المتحدة

وأضاف المسؤول المصري أن الدور الذي تقوم به بلاده لم يتوقف على الحفاظ على التراث المصري، حيث تم ضبط قطع أثرية تخص دول أخرى عبر المنافذ المصرية، مشيرا إلى أنه تم ضبط وإعادة قطع أثرية إلى العراق والأردن والسعودية والصين.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن غطاء التابوت يبلغ طوله 294 سم بعرض نحو 90 سم، وهو التابوت الأخضر ويعود للعصر المتأخر، كما أن سمك التابوت كبير جدا ما دفع اللصوص لسرقة الغطاء فقط، وقد كان عليه غطاء لتابوت آخر بداخله نظرا لطوله.

من جانبه، شدد وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، على أن مصر لن تتهاون في استرداد أي قطع أثرية مهربة في الخارج.