تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه… فيديو

ومن المتوقع أن يشهد الملعب تدفقا هائلا من المعجبين، الذين يتطلعون إلى تكريم “ملك” كرة القدم، الذي توفي عن 82 عاما، يوم الخميس، (29 ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.