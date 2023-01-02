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تابوت بيليه في منتصف ملعب سانتوس لإلقاء محبيه نظرة أخيرة عليه… فيديو

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وصل جثمان أسطورة كرة القدم، بيليه، اليوم الاثنين، إلى استاد سانتوس في ساو باولو بالبرازيل، وتم وضعه في منتصف الملعب، من أجل إلقاء محبيه وجمهوره النظرة الأخيرة قبل دفنه.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب تدفقا هائلا من المعجبين، الذين يتطلعون إلى تكريم “ملك” كرة القدم، الذي توفي عن 82 عاما، يوم الخميس، (29 ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ويُعرف استاد سانتوس، باسم فيلا بيلميرو، على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.
وسيتم دفن بيليه في ضريح خاص في سانتوس.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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