قال إن "أناسا سيموتون"… لابيد يدعو نتنياهو لمنع اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

حذر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن اقتحام وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى سيؤدي إلى سقوط قتلى، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع تلك الخطوة.

وقال لابيد رئيس حزب “هناك مستقبل” في تغريدة بحسابه على تويتر: “يجب ألا يصعد إيتمار بن غفير إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي/المسجد الأقصى)، فهذا استفزاز سيؤدي إلى عنف سيعرض حياة الناس للخطر ويودي بحياتهم”.

وأضاف منتقدا رئيس الوزراء: “رغم أن بيبي (نتنياهو) ضعيف، لكن يتعين عليه هذه المرة أن يقف ويخبره – لا تصعد إلى الحرم القدسي لأن أناسا سيموتون”.

אסור שאיתמר בן גביר יעלה להר הבית, זו התגרות שתוביל לאלימות שתסכן חיי אדם ותעלה בחיי אדם. עם כל זה שביבי חלש הוא מוכרח הפעם לעמוד ולהגיד לו- אתה לא עולה להר הבית כי ימותו אנשים. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 2, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى بـ “قمة التحدي السافر والوقح” الذي يتطلب ردا فلسطينيا وعربيا ودوليا يتناسب مع الموقف.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن حركة “حماس” في قطاع غزة أبلغت مصر بأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” في مواجهة الاقتحام المتوقع لبن غفير في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضحت “حماس” في رسالتها إلى الوسطاء المصريين والأمم المتحدة أن “تحرك بن غفير سيفجر الوضع”.

مسؤول فلسطيني كبير: تهديد بن غفير باقتحام الأقصى “تحد وقح” يتطلب رد فعلي عربي ودولي

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية السابقة كارين الهرار، وزير الأمن القومي المتشدد بن غفير بالسعي لإشعال المنطقة بعد الإعلان عن اعتزامه اقتحام المسجد الاقصى في مدينة القدس الشرقية.

وقالت الهرار وهي نائبة بالكنيست (البرلمان) عن حزب “هناك مستقبل” بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “هناك أشياء كثيرة تهدف إلى الاستفزاز وليس جديدا أن بن غفير يحب إشعال النار في المنطقة”.

وأضافت الوزيرة السابقة التي غادرت منصبها فقط قبل أيام: “آمل ألا يفعل ذلك. بالتأكيد لن يعمل هذا على تهدئة المنطقة. إنهم (الحكومة) لم يفهموا أن المسؤولية تقع على عاتقهم”.

ومساء أمس الأحد، قالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، إن بن غفير أبلغ الشرطة الإسرائيلية أنه ينوي اقتحام الحرم القدسي خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أدائه اليمين كوزير.

سيتطلب اقتحام المسجد الأقصى استعدادات متزايدة من الشرطة الإسرائيلية حتى يمر الحدث بهدوء.

من المفترض أن يكون هناك نقاش اليوم مع الشرطة الإسرائيلية حول الاستعدادات على مستوى القوات التي ستؤمن اقتحام الوزير المتشدد الحرم القدسي.

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في الماضي، كانت هناك حالات عارضت فيها الشرطة اقتحام أفراد من المستوطنين الحرم القدسي لأسباب أمنية، لكن هذه المرة يستعدون لتأمين اقتحام بن غفير، الذي أصبح مسؤولا عن الشرطة نفسها ويملي سياساتها.

ولطالما أشعل بن غفير توترات جارفة في المدينة المقدسة بعد اقتحامات سابقة للمسجد قاد خلالها عشرات المستوطنين، كما تسبب اقتحامه لحي الشيخ جراح بالمدينة في مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وسكان الحي الفلسطينيين.

والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.