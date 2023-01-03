قناة السويس تعلن تحقيق "عائد قياسي" في نهاية 2022

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن تحقيق القناة “عائدا قياسيا”، مع نهاية العام المنصرم 2022.

وأشار ربيع خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن “القناة حققت عائدا قياسيا بنهاية العام الماضي، ما يقارب لحوالي 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 25 بالمائة؜ عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة، والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها”، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

كما بين الفريق أسامة ربيع أن تحقيق قناة السويس للعائد القياسي مع نهاية 2022 يعود إلى زيادة عدد السفن العابرة من خلالها إلى 23853، مقارنة بـ20694 سفينة في 2021، و18830 سفينة عابرة في عام 2020.

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وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة قناة السويس “جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة”.