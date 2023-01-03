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الرئيس الصومالي يأمر القوات العائدة من إريتريا بالاستعداد للحرب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أمر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الجنود العائدين إلى البلاد من إريتريا، بالاستعداد إلى القتال في إطار الحرب على الإرهاب.

وقالت الرئاسة الصومالية في بيان “وجه الرئيس حسن شيخ محمود الذي تفقد اليوم معسكر الجنرال جوردان في مقديشو، القوات المسلحة التي تلقت تدريبات في إريتريا، بالاستعداد لحرب تحرير البلاد” من الإرهاب.
وقال “أنا والشعب الصومالي سعداء بعودتكم، من اليوم فصاعدا، نستعد ونتحرك لمواجهة العدو.. نريد أن تكون العمليات الجديدة لتحرير باقي المناطق أسرع من سابقتها، وأن تكتمل في فترة قصيرة من الزمن”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وشكر الرئيس الصومالي “دولة إريتريا على الدعم الذي قدمته لشعب وحكومة الصومال خلال الفترة الصعبة في تحرير البلاد من الإرهاب”.
وتلقى نحو 5000 جندي صومالي أرسلتهم الحكومة الصومالية السابقة تدريبات في إريتريا، وقد أثار إرسال أولئك الجنود سرا في عهد الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.
ومنذ أشهر تسري شائعات في الصومال عن أنّ هؤلاء الجنود الذين ذهبوا إلى إريتريا للمشاركة في تدريبات تمّ إرسالهم سرّا مع قوات إريترية إلى أثيوبيا المجاورة للقتال في منطقة تيغراي إلى جانب قوات أديس أبابا ضدّ المتمرّدين.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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