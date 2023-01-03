الرئيس الصومالي يأمر القوات العائدة من إريتريا بالاستعداد للحرب

أمر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الجنود العائدين إلى البلاد من إريتريا، بالاستعداد إلى القتال في إطار الحرب على الإرهاب.

وقالت الرئاسة الصومالية في بيان “وجه الرئيس حسن شيخ محمود الذي تفقد اليوم معسكر الجنرال جوردان في مقديشو، القوات المسلحة التي تلقت تدريبات في إريتريا، بالاستعداد لحرب تحرير البلاد” من الإرهاب.

وقال “أنا والشعب الصومالي سعداء بعودتكم، من اليوم فصاعدا، نستعد ونتحرك لمواجهة العدو.. نريد أن تكون العمليات الجديدة لتحرير باقي المناطق أسرع من سابقتها، وأن تكتمل في فترة قصيرة من الزمن”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

President @HassanSMohamud

visited Ge. Gordon Army base in #Mogadishu where he met with recently trained special forces of #Somali National Army and told them to get prepared to join ongoing operations against terrorists; the President thanked #Eritrea for training Somali troops. pic.twitter.com/qq6Pso4vEq — SONNA (@SONNALIVE) January 2, 2023

وشكر الرئيس الصومالي “دولة إريتريا على الدعم الذي قدمته لشعب وحكومة الصومال خلال الفترة الصعبة في تحرير البلاد من الإرهاب”.

وتلقى نحو 5000 جندي صومالي أرسلتهم الحكومة الصومالية السابقة تدريبات في إريتريا، وقد أثار إرسال أولئك الجنود سرا في عهد الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.