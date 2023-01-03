تداول صور "القصر الفخم" الذي سيعيش فيه رونالدو خلال فترة لعبه للنصر السعودي

تداول مستخدمون لمواقع التواصل، صورا قالوا إنها تظهر حجم الرفاهية التي تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض.

وقال ناشرو الصور إنها تظهر القصر الفخم الذي سيعيش فيه النجم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، خلال فترة لعبه لنادي “النصر” السعودي.

الرفاهية تنتظر كريستيانو رونالدو في الرياض.. فسيسكن الدون في قصر قيمته 54 مليون ريال سعودي pic.twitter.com/cQEajoupDG — Screen Mix (@ScreenMix) January 2, 2023

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ذكرت أن القصر يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، وثلاث فيلات إضافية مجاورة.

وأضافت أن المنطقة التي يوجد فيها القصر قريبة من ملعب النصر، وتتميز بتوفر العديد من حمامات السباحة، ودور الحضانة، والعيادات، وصالات الألعاب الرياضية، والمطاعم.

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قصر رونالدو في قصر حي المحمدية في #الرياض الذي يسكنه اليوم pic.twitter.com/ET1TICXHyB — كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) January 2, 2023

ووجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول رسالة إلى جماهير “النصر” السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.

وقال رونالدو في رسالة بالفيديو من الطائرة التي تُقلّه على ما يبدو إلى السعودية: “أراكم قريبا يا جماهير نادي “النصر”.