تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين بعملية عسكرية إسرائيلية

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين وهدمت منزلين في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل المشاركون فيها جثماني الشابين فؤاد عابد (17 عاما) ومحمد حوشية (21 عاما) على الاكتاف

وجاب المشيعون شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

وقال سامر حوشية والد الشاب محمد حوشية لوكالة “سبوتنيك”: “هذه الجريمة الجديدة ليست الأخيرة التي سيرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا، فهو ماض في سياسة القتل ولا يفرق بين صغير وكبير، لقد تلقيت نبأ استشهاد محمد بقلب راضي بقدر الله، ونحن سنبقى على طريق الشهداء حتى نيل حريتنا وحقوقنا”.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين والجنود الاسرائيليين بعد اقتحام أكثر من 60 دورية وآلية عسكرية اسرائيلية بلدة كفر دان غربي جنين لهدم منازل الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد، منفذي عملية حاجز الجلمة التي أدت لمقتل ضابط اسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي.

© Sputnik . Ajwad Jradat تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة © Sputnik . Ajwad Jradat

وخلال عملية الاقتحام، اعتقلت القوات الاسرائيلية الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق عبد الرحمن عابد، وقد تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحام الجيش الإسرائيلي، حيث أطلقوا النار من عدة اتجاهات صوب القوة المقتحمة.

وتقول الطفلة ضحى أيمن عابد وهي جالسة على ركام بيتها في بلدة كفر دان لـ”سبوتنيك”:” لقد اقتحموا المنزل واعتدوا علينا، ثم ارغمونا على الانتقال الى منزل اخر، وفي ساعات الصباح فجروا منزلنا ولم استطع ان احضر شيء ولا حتى حقيبتي المدرسية”.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية قرية كفر دان غرب جنين شمالي الضفة الغربية، مؤكدة” أنها تتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المختصة، بما فيها الجنائية الدولية”.

إنَّ هذه الجريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي.

ومن جانبها قالت حركة حماس “إنَّ تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا قوّة وإصرارًا على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة”.

© Sputnik . Ajwad Jradat تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة © Sputnik . Ajwad Jradat

كل قطرة دم على تراب الوطن ستشعل ثورة تقضّ مضاجع المحتلين.