السلطات الجزائرية تعلن مصادرة 48.54 طن حشيش و35 كغ كوكايين خلال 2022

كشفت السلطات الجزائرية عن مصادرتها كميات من المخدرات خلال العام الماضي، 2022، وصلت إلى 48.54 طن من مخدر الحشيش، و35 كغ من الكوكايين.

ووفقا لإحصائية أصدرها الجيش الوطني الشعبي لعام 2022، فقد أكد أنه “تم حجز 48.54 طن من الكيف المعالج، و35.87 كغ كوكايين و10910403 أقراص مهلوسة”، لافتة إلى أنه تم توقيف 2016 تاجر مخدرات، و11050 شخصا وحجز 2543 طن من المواد الغذائية المهربة.

وكالة: إفشال إدخال كميات من المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود مع المغرب

وقالت: “تم حجز 1961624 لترا من الوقود الموجه للتهريب، و1165 عربة، و5912 مطرقة ضغط، و9381 مولد كهربائي”.

وأضافت أنه تم ضبط 273 جهاز كشف عن المعادن، و 973.4 طن من خليط خام الذهب والحجارة، و104.8 طن نحاس وألمنيوم، وكذا 1733 قنطار تبغ، و302064 مشروبات، و310452 وحدة من الألعاب النارية”.

وأوضحت أن الجيش الوطني الشعبي، وفي سياق تصديه لأزمة الهجرة غير الشرعية، قام بإنقاذ 5767 شخصا من الغرق بحرا، وأوقف 8750 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر حدودنا البرية”.