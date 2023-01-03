الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار "لا رجعة فيه" لنزع السلاح النووي بالكامل

أعلن متحدث باسم الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان أن “الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار نزع السلاح النووي الكامل والذي لا رجعة فيه”.

وقال البيان إن “الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية تجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه”.

ودعا الاتحاد الأوروبي في هذا البيان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى وقف التوترات العسكرية المتزايدة بإطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار.

كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية

وقدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.