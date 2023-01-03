مركز المصالحة الروسي يرصد 7 هجمات لجبهة "النصرة" في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، في بيان، إن المركز سجل سبع هجمات بقذائف صاروخية من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.