مركز المصالحة الروسي يرصد 7 هجمات لجبهة "النصرة" في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تسجيل 7 عمليات قصف نفذها مسلحو تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، في بيان، إن المركز سجل سبع هجمات بقذائف صاروخية من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.
وأوضح أنه تم تسجيل 5 هجمات في إدلب وهجومين في اللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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