الرئيس التونسي يحذر من اتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من “يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي” بكل الوسائل، مشددا على أن “لا أحد فوق القانون”.

وتقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية صباح أمس الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية “كان له الأثر الكبير على المواطنين”.

وحذر سعيد من أن أجهزة الدولة “لن تبقى مكتوفة الأيدي” أمام كل من يحاول المساس بها”.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الرئيس التونسي قيس سعيد، العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.

وشدد على أن “الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم”.

شلل في العاصمة التونسية بعد إضراب شركة النقل العام

ويحتج موظفو شركة نقل تونس على التأخير في الحصول على الأجور لشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، بحسب إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية.