مركز المصالحة الروسي: مقتل 6 جنود سوريين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 6 جنود سوريين إثر الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحافية، إن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في حوالي الساعة الثانية من صباح أمس الاثنين، وجهت ضربات جوية من منطقة هضبة الجولان دون دخول المجال الجوي السوري، استهدفت مواقع في العاصمة دمشق.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت صباح الاثنين، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أسفر أيضا عن خروج المطار عن الخدمة قبيل إعلان وزارة النقل السورية عودته إلى الخدمة مجددا في وقت لاحق بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق

وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق الجيش الإسرائيلي بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي، والتي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو “حزب الله” اللبناني.