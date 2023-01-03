مراهق عربي يثير جدلا واسعا بتجوله بموكب مسلح… فيديو

ظهر عدد من الشبان وهم يتجولون في أحد الشوارع بسيارة حكومية حاملين معهم أسلحة نارية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مراهقا صغيرا برفقة عدد من الشبان يتجولون في أحد الشوراع العراقية في سيارة حكومية، بحسب موقع “السومرية” العراقي.

ويظهر السائق وهو مراهق صغير يتحدث عبر مكبر الصوت خلال تجوله بالسيارة برفقة مسلحين، ويقول مازحا: “هل يمكن أن أجوع وهؤلاء خلفي؟”.

ما يريد كباب ! pic.twitter.com/AKAaaWVJ6s — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) January 2, 2023