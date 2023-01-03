رونالدو قد ينضم في الصيف إلى فريق إنجليزي مملوك للسعودية بموجب شرط في العقد

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هناك بندًا في العقد الذي وقعه كريستيانو رونالدو مع النصر، قد يمكنه من اللعب في منافسات دوري أبطال أوروبا، الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن العقد يتضمن بندا قد يسمح لرونالدو بالعودة إلى إنجلترا الصيف المقبل، للانضمام إلى نادي “نيوكاسل يونايتد” المملوك من صندوق الاستثمار العام السعودي، بشرط أن يتأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن هذه “فرضية معقولة للغاية لأن النادي الإنكليزي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الممتاز”.

وصل الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى مطار الرياض مساء الاثنين وسيعرض اليوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود بالرياض الذي يتسع بـ25 ألف متفرج بعد توقيع عقد بقيمة 200 مليون يورو سنوياً لمدة عامين ونصف العام.

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فاز رونالدو بخمس بطولات في دوري أبطال أوروبا (2008 مع مانشستر يونايتد، 2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد).