صرح الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروشكو، بأن نظام كييف قد ينقل راجمات “هيمارس” إلى محور كريمينايا في إقليم دونباس، مما يزيد من خطر إصابة هذه الأنظمة لأراضي الجمهورية.

وقال ماروشكو لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء: “وفقًا لمصادر لم يتم التحقق منها، فإن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تنشر العديد من الراجمات أمريكية الصنع في منطقة كريمينايا”.

لا تزال المعلومات بحاجة إلى التحقق، ولكن يجب أخذها على محمل الجد، نظرًا لأنه من الممكن إلحاق أضرار بضواحي لوغانسك في حال استخدامها من بعض المواقع.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تدمير بطاريتي “هيمارس” اليوم الثلاثاء.

ونتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير بطاريتي “هيمارس” أمريكية الصنع؛ وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز “أر إم 70 فامباير”؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ وست مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.