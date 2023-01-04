مصر: تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أهم الدول المستقبلة للغاز المسال المصري، خلال العام المنصرم 2022.

وذكر بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن “تركيا جاءت على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري، بنسبة 22% من إجمالي الصادرات”.

وأضاف البيان أن “إسبانيا جاءت في المرتبة الثانية بنحو 13%، تليها كوريا الجنوبية بنحو 10%، ثم الصين (6%)، تليها الهند وإيطاليا (3%).

مصر تتوقع أن تحقق “رقما قياسيا” في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أول مصافحة بين الرئيسين المصري والتركي، عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، وذلك خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأكد أردوغان أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة “خبر ترك” التركية، أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: “نريد إرساء السلام في المنطقة”.

وبعد مصافحة السيسي وأردوغان، أعلن فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عزم بلاده المضي قدما في تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.

وأفادت تقارير بأن مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولي المخابرات من البلدين، وأن وفدا استخباراتيا تركيا زار القاهرة الأسبوع الماضي، وعقد مناقشات مهمة حول قضايا عسكرية وسياسية وتجارية، من بينها مشروعات للطاقة.