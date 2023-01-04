ألمانيا ترفض مطالب بولندا بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية

أعلنت بولندا، أنها تلقت مذكرة رسمية من ألمانيا برفض مطالب وارسو بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة “فرانس برس”.

بولندا تطلب من حلفائها التعويض عن “مساعدتها العسكرية” لأوكرانيا

وقالت الوزارة: “وفقا للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات عن خسائر فترة الحرب ما زالت مغلقة ولا تعتزم الدخول في مفاوضات” بشأنها.

وأضافت أن بولندا “ستستمر في السعي للحصول على تعويضات مقابل العدوان والاحتلال الألماني خلال الفترة من 1939 حتى 1945”.

وقالت وارسو، اليوم الثلاثاء، إنها دعت الأمم المتحدة لدعم جهودها في الحصول على تعويضات الحرب.

ومنذ وصوله للسلطة في عام 2015، دافع حزب “القانون والعدالة” الحاكم في كثير من الأحيان عن قضية التعويضات، مؤكدا أن ألمانيا عليها “واجب أخلاقي” في هذا الشأن.

في سبتمبر/ أيلول، قدرت بولندا التكلفة المالية لخسائرها في الحرب العالمية الثانية بـ 1.4 تريليون دولار وأرسلت مذكرة دبلوماسية إلى برلين تطالبها بالتعويضات.

ورفضت برلين مرارا هذه المطالب، قائلة إن بولندا تنازلت رسميا عن هذه المطالب في اتفاق عام 1953.