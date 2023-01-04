البيت الأبيض: أي تغيير للوضع في الأماكن المقدسة بالقدس "غير مقبول"

أكد البيت الأبيض أن أي تغيير في الوضع الراهن بالأماكن المقدسة في القدس “غير مقبول”، وذلك في أعقاب اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، للمسجد الأقصى.

جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، بحسب “فرانس برس”.

محافظ القدس لـ”سبوتنيك”: تداعيات اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ستنعكس على المنطقة برمتها

وقالت كارين إن: “الولايات المتحدة تقف بثبات… للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمواقع المقدسة في القدس”.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن “أي إجراء أحادي الجانب يضر بالوضع الحالي، غير مقبول”.

وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية”.

وحذر من أن الخطوة التي اتخذها إيتمار بن غفير، والتي أدينت في الشرق الأوسط وما وراءه “قد تؤدي لتفاقم التوترات وإثارة العنف”.

وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن “الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى”.